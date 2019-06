Svendborg: For anden weekend i træk har Jysk Gas & Teknik Fyn på Jönköpingvej i Svendborg haft besøg af en eller flere tyve.

Politiet har efterhånden en stor bunke rapporter fra indbrud begået i virksomheden, forklarer indehaver Anders Rasmussen.

For at gøre sit for at bunken ikke bliver endnu større i fremtiden tager han nu flere skridt for at øge sikkerheden.

- Jeg sætter mere og kraftigere hegn op. Der kommer videoovervågning og flere containere, som flaskerne kan blive låst ind i, forklarer han.

Ved det seneste indbrud stjal en eller flere gerningsmand 48 gasflasker til gaffeltrucks. De er af aluminium og vejer 16-17 kilo stykket.

I sidste uge var det blandet svejsegasflasker og kulsyreflasker til fadøl, der blev stjålet, forklarer Anders Rasmussen.

- Der må være nogen, der bliver tilbudt nogle billige gasflasker, og så er det jo nok mine, siger han.

Hvis man skulle kende til nogen, der er kommet i besiddelse af en masse gasflasker, eller som sælger dem, opfordres man til at ringe 114 og fortælle det til politiet. /rashe