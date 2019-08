Vester Skerninge: To bærbare computere af mærket HP, en lille computer af typen, der kaldes en tablet, nogle nye brætspil, en mængde dvd-film - og en symaskine. Det er, hvad en tyv har fået med sig fra et indbrud i en beboelse i Vestervangen i Vester Skerninge. Ifølge Fyns Politis døgnrapport er vedkommende kommet til byttet ved at brække et vindue op med et koben, og det er sket i tidsrummet fra søndag klokken 17.30 til mandag klokken 12.22. /finn