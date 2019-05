Tyv med smag for EU brød ind i hus

Kirkeby/Svendborg: En tyv brød i dagstimerne onsdag ind i en ejendom på Rårudvej i Rårud, der ligger øst for Kirkeby, ved at knuse en rude bag på huset.

Herefter er vedkommende stukket af med et EU-flag, smykker og en række andre effekter, som der endnu ikke er overblik over, fremgår det af Fyns Politis døgnrapport.

Indbruddet skete 22. maj mellem klokken 12 og 19.30.

Dagen efter var en lejlighed på Dronningholmsvej i Svendborg også udsat for et indbud. Her blev et vindue brudt op med en hæksaks, inden der blev stjålet et par røde briller og en Ipad fra stedet.

Det indbrud skete et sted mellem klokken 13 og 15 den 23. maj. /heng.