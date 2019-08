Svendborg: En virksomhed på Klosterplads i Svendborg har haft uønsket visit, og væk er en bærbar computer og en router.

Det kan udledes af Fyns Politis døgnrapport, at virksomheden ikke har adresse i stueetagen, men at tyven ikke desto mindre er kommet ind ved at bryde et vindue op med en mejsel. Hvilket lod sig gøre, fordi der står et stillads ved bygningen, hvilket den formastelige udnyttede. /finn