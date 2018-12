Tåsinge: En tyv har gennemrodet det meste af huset under et indbrud på Vemmenæsvej. Ifølge politiets oplysninger er indbruddet sket lørdag mellem klokken 15.30 og 22.30. Tyven er kommet ind ved at knuse en rude i en dør, hvorefter han har kunnet nå en vrider i dørlåsen.

Det meste af huset bærer præg af, at tyven har ledt efter ting, han kunne tage med sig, men endnu er der ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet, oplyser Fyns Politi.