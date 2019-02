Tvillingebrødre bag møbelværksted i fritiden: Høje ambitioner driver værket

En kunde har bestilt et bord til et mødelokale. Bordet er i røget eg og skal have olie tre gange, inden det er klar til levering. Hullerne midt i bordpladen er til strøm, når mødedeltagerne skal have power på computeren. Det tog Peter Schytt-Nielsen Pagh lidt tilløb, inden han borede hullerne i pladen, for man har kun ét forsøg, og det er en dyr bordplade at lave fejl på. Foto: Katrine Becher Damkjær