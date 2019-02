Tung trafik, lugtgener og usælgelige huse bekymrer naboer til biogasanlæg på Tåsinge

Lugtgener er der også flere, der nævner som en begrundelse for, at politikerne i byrådet i Svendborg bør stoppe planerne om biogasanlægget. Og i flere høringssvar bliver det også påpeget, at værdien af ejendomme i området må ventes at falde, fordi det bliver mindre attraktivt at købe sig en ejendom tæt på et biogasanlæg, som man mener vil være til gene på flere forskellige måder.

Desuden anfører flere, at den tunge trafik risikerer at have negativ indflydelse på huse langs med vejene, der kan slå revner eller sætte sig som følge af den forbipasserende trafik, foruden at vejtræer også risikerer at vælte, fordi rødderne ødelægges af tunge lastbiler og traktorer.

I alt er der kommet cirka 60 høringssvar, og gennemgående for størsteparten af dem er, at borgere og aktører i området frygter den øgede tunge trafik, som biogasanlægget vil afstedkomme i området. De frygter for trafiksikkerheden, vejenes beskaffenhed som følge af de tunge køretøjer samt øget støj fra lastbiler og traktorer.

Tåsinge: Med planlagte 1400 malkekøer og mere end 2 hektar under tag er Andekærgård på Tåsinge Fyns største kvægbesætning, og ejeren Kurt Poulsen har planer om at udvide, så Andekærgård også får eget biogasanlæg.

Der er allerede spor efter den tunge trafik på de små veje på Tåsinge. En øget trafik bekymrer flere naboer i området, men i miljømæssig forstand vil den forøgede trafik ikke spille nogen særlig rolle, og en undersøgelse viser, at den heller ikke vil slide så meget på vejene, at der skal afsættes ekstra penge til vedligehodelse. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

De sæsonbetingede transporter udgør i dag 72 transporter (144 kørsler), og det antal vil stige til 120 transporter (240 kørsler), hvis biogasanlægget bliver bygget. Der er fire sæsonbetingede perioder i løbet af et år, og de kan vare mellem fire-fem dage og to uger, hvor der kan være kørsel døgnet rundt. Lene Lind understreger, at det kun er en af de fire sæsonkørsler, der vil ramme 120 kørsler, og at kørslerne er absolutte maksimum-tal.

Der er i dag to daglige transporter til og fra Andekærgård, og de vil stige til seks transporter (svarende til 12 kørsler frem og tilbage) med et biogasanlæg.

Trafikken omkring et fremtidigt biogasanlæg er opdelt i to typer: De daglige transporter og de sæsonbetingede transporter.

Lene Lind fra kommunens miljøafdeling påpeger, at vurderingen skal ses ud fra et miljømæssigt væsentlighedsbegreb, og at det ikke er det samme, som at der ikke er en påvirkning, som har betydning for beboerne i området.

Fælles for stort set samtlige høringssvar er dog bekymringen for øget tung trafik, der ifølge høringssvarene risikerer at ødelægge de mange småveje på Tåsinge samt øge risikoen for trafikulykker, fordi der er ringe plads til store lastbiler og traktorer på vejene.

Ejeren af Andekærgård, Kurt Poulsen (th), agter at køre gyllen fra de 1400 køer til et biogasanlæg i Ringe, hvis han ikke får tilladelse til at opføre et anlæg på Tåsinge, og det vil betyde mere trafik på vejene. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Ejeren Kurt Poulsen oplyser, at han agter at køre gylle til et biogasanlæg i Ringe, hvis han ikke får tilladelse til at opføre et anlæg ved Andekærgård. Han ønsker i øjeblikket ikke at kommentere sagen yderligere, men afventer en hvidbog fra Svendborg Kommune med en sammenskrivning af de mange høringssvar.

I kommunens miljøvurdering er der også skitseret en model, hvor gyllen fra den store besætning på Andekærgård køres til et biogasanlæg i Ringe, og det vil faktisk give en smule mere trafik end den, der er skitseret, hvis der opføres et biogasanlæg ved Andekærgård.

Ingen ekstra vejpenge

Svendborg Kommune har også vurderet, hvad det vil betyde for vejene på Tåsinge, hvis der gives tilladelse til at opføre et biogasanlæg, og konklusionen er, at det ikke får nogen reel betydning.

I en statusrapport konkluderer kommunens trafikafdeling, at vejnettet godt kan klare den planlagte tilvækst af tung trafik indenfor den almindelige vedligeholdelse. Sagt med andre ord: Der skal ikke sættes en eneste ekstra krone af til vedligeholdelse og udbedring af veje, hvis der gives tilladelse til at opføre biogasanlægget.

Penge skal der dog bruges i området, for rapporten afslører også et efterslæb af vedligeholdelsen af rabatterne i området og et behov for større reparationer indenfor en kort årrække. Et tilsyn i januar har vist, at der er behov for forstærkning af rabatterne langs 3,1 kilometer veje i området - først og fremmest på Bjerrebyvej og Søren Lolks Vej.

Det er det radikale byrådsmedlem Steen Tinning, der har bedt om et svar på, hvad det vil koste i ekstra vejvedligeholdelse, hvis der gives tilladelse til at opføre et biogasanlæg på Kragekærvej.

Der er lagt op til, at byrådet skal træffe beslutning i sagen den 26. marts.