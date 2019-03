Tulipaner i tusindvis i kampen mod stoffer: Frivillige donerer 15.000 kroner

Foreningen Lions Club i Svendborg har over de seneste to uger tjent omkring 15.000 kroner på at sælge tulipaner. Overskuddet vil de donere til misbrugsforebyggelse i Svendborg Kommune.

Svendborg: Det var en glad og tilfreds formand for Lions Club Svendborg, der mandag eftermiddag præsenterede et overskud på omkring 15.000 kroner ved at sælge 6500 tulipaner til svendborgensere. Overskuddet giver de til kommunens forebyggende arbejde mod misbrug blandt unge gennem kommunens SSP-ordning, der er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi.

Planerne er, at pengene skal bruges på et arrangement for kommunens udskolingselever og deres forældre om farerne ved stofmisbrug.

- Det har faktisk været let at komme rundt. Når pengene går til noget lokalt, og vi fortæller, at vi vil give pengene til SSP her i Svendborg, så falder paraderne. Det gør det vedkommende både for dem, vi sælger til, og for os frivillige. Vi kan jo se dem, der får glæde af det, fortæller formand Ole Lennart.

Lions Club er en international humanitær organisation, der er aktive i over 190 lande.

Han og konen, Kirsten Lennart, har selv været ude og sælge tulipaner til private og virksomheder over de seneste par uger.

- Princippet er jo, at vi køber billigt, og sælger dyrt, forklarer han.

Foreningen har købt 650 danske tulipanbuketter og solgt dem for 100 kroner stykket. Det er første gang, at Lions Club Svendborg kaster sig ud i blomsterhandlen, men i foreningens andre afdelinger har man haft succes med det mange gange før.

- Vi har haft en lidt stille periode over foråret, indtil vi prøvede at hoppe med på den her idé med at sælge tulipaner. Og det er vi rigtig glade for.

Efter nogenlunde samme princip sælger Lions Club hvert år også juletræer. Her går overskuddet til familier, der har brug for en ekstra håndsrækning i julen. Foreningen er også aktive på Gammel Torvedag i Svendborg, ligesom de hvert år afholder kunstudstilling på Simac for lokale kunstnere, der afleverer en lille del af deres provenu til foreningens arbejde.