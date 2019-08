Tved: Et lager på Grønlandsvej i Tved har haft tyve på besøg, og de er ikke gået tomhændede derfra. Væk er således 10 CO2-trykflasker á 6 kilo, og ifølge Fyns Politis døgnrapport er de formastelige kommet til dem ved at kravle over et 180 centimeter højt hegn. Det er sket i perioden fra fredag 9. august klokken 14 til mandag klokken 7.15, og tyveriet er anmeldt mandag eftermiddag. /finn