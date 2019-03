Trods priser og indbringende støttekoncert: Carlos har lukket restauranten

- Vi har ikke haft gæster nok, og derfor har a la carten været en ren og skær underskudsforretning. Så for to uger siden lukkede vi den ned, og så vil vi fokusere på den sikreste forretning: Selskaberne og vores foredrag, siger Søren Carlos Rasmussen.

Spisestedet, som har til formål at få tidligere fængselsindsatte tilbage på dydens smalle sti, har lukket restaurantdelen, og årsagen er ifølge indehaver Søren Carlos Rasmussen, at de økonomiske ender ikke kan nå sammen.

Carlos Kitschen er en socialøkonomisk restaurant, som har til formål at sluse tidligere kriminelle tilbage til samfundet. Den åbnede i sommeren 2015 og er ejet af Søren Carlos Rasmussen. Den har siden åbningen fået masser af anerkendelse og donationer. Albanifonden har doneret 84.000 kroner, Tuborgfondet 150.000 kroner, og dertil skal lægges Tine Bryld Prisen på 500.000 kroner til restauranten og 50.000 kroner til Søren Carlos Rasmussen personligt. I sommeren 2018 var den konkurstruet på grund af en momsregning på 181.000 kroner. Via en støttekoncert og et bidrag fra en privatperson, hvis identitet ikke er oplyst, lykkedes det at klare skærene. Nu er restauranten igen i krise, og derfor har Søren Carlos Rasmussen lukket for a la carte-delen. I stedet vil han koncentrere sig om at lave mad til selskaber og holde foredrag.

- Jeg står over for en ny momssituation, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Derfor skal der skæres så mange udgifter væk som muligt, siger han.

- Det var fantastisk med den indsamling, og den gav fornyet motivation og energi og gjorde, at vi kunne klare momsen. Men bagefter kom hverdagen, og selv om vi om vi har prøvet at lave bar og konkurrencer og alt muligt for at få knald på, er faktum, at vi fire-fem dage om ugen har haft mellem to og fire gæster. Og er der ikke gæster nok, er der heller ikke omsætning nok, siger Søren Carlos Rasmussen, der også oplyser, at spisestedets køkkenchef fratrådte ved årsskiftet, og at han selv har måttet bruge af sin løn for at få betalt regninger.

De 110.000 kroner, som blev samlet ind, rakte til at få et mellemværende med Skat ud af verden , og dermed kunne restauranten fortsætte.

Måske umuligt

Søren Carlos Rasmussen oplyser også, at meget endnu er uvist, og at det godt kan blive til et farvel til lokalerne i Møllergade.

- Det er ikke utænkeligt. Det er jo køkkener, man kan leje sig ind i, så man ikke står med en stor husleje. For os handler det om at begrænse udgifterne, og jeg arbejder på forskellige løsninger. Men der er ikke noget, der er faldet på plads, så jeg kan ikke rigtigt sige mere om det nu, siger han.

Han fortæller desuden, at staben lige nu består af ham selv, to tidligere indsatte og et hold af frivillige - og at han ikke har opgivet kernen i projektet, nemlig at resocialisere tidligere kriminelle.

Men han erkender, at det er til den ambitiøse side.

- Vi tager nogle ind, som ikke har forudsætning for at stå i et køkken, og som derfor skal lære helt fundamentale ting. Derfor står vi i et spændingsfelt mellem pædagogik og på, at det, vi leverer, skal være knivskarpt, og jeg må erkende, at det har det ikke altid været, siger han og oplyser, at han har brugt lang tid på at tænke emnet igennem.

- Det er svært at lave resocialisering og drive en virksomhed samtidig. Spørgsmålet er nok, om det overhovedet kan lade sig gøre, siger han og tilføjer:

- Umiddelbart, når jeg ser på historien, har det ikke været muligt at drive en restaurant. Det må jeg erkende.