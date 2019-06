Svendborg: Hård og lang.

Det er et par af overskrifterne på folketingsvalgkampen i 2019, og lørdag formiddag var vi en tur på torvet i Svendborg for at spørge nogle af de lokale folketingskandidater, om det kan mærkes.

- Om jeg er træt? Nej. Når vi er færdige her, skal jeg til til Rudkøbing, og så tager jeg færgen til Strynø, hvor der er valgmøde, lyder det fra Erling Bonnesen (V), der er mødt op blandt forhandlerne af artiskokker, gulerødder og kartofler for at sælge politiske budskaber i håb om at gafle personlige stemmer på falderebet.

Bonnesen har siddet i Folketinget uafbrudt siden 2004, og han vil godt indrømme, at 2019-valgkampen har været lang og opslidende.

- Men jeg har kørt til Paris på cykel tre gange, og der handler det om at disponere kræfterne, så man kan nå hele vejen. Det kan man, fordi man nogle gange har medvind, og det er det samme her: Når man har sådan en dag som i dag med solskin og glade mennesker, kan det sammenlignes med medvind og står i modsætning til de hårde debatter, siger Erling Bonnesen, der søndag har fuldt program og skal være Venstres repræsentant på et debatmøde i Storms Pakhus i Odense.

Det har han ikke noget imod.

- Jeg har det som en fisk i vandet, forsikrer Erling Bonnesen.