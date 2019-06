Tirsdag eftermiddag mødtes Sundhedsudvalget i Region Syddanmark for at drøfte, om man skal bevare et fødselstilbud i Svendborg efter Nyt OUH formentlig står færdigt i 2023. Beslutningen blev dog udskudt til august. Formand, Poul-Erik Svendsen (S), har dog langt fra lagt håbet om et sydfynsk fødseltilbud på hylden.

Forud for mødet havde man fået udfærdiget en rapport, der skitserede mulighederne for at bevare muligheden for, at kvinder fortsat kan føde i Svendborg efter 2023, når Nyt OUH står færdigt, og ifølge udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), blev mødet brugt på at gennemgå materialet.

- Det var en afklarende fase. Beslutningen bliver først truffet efter sommerferien; til august. Og så har vi også bedt om at få en uddybende beskrivelse af nogle af modellerne, der er i materialet. Eksempelvis modellen for at have en fødeklinik i Svendborg (bemandet af jordemødre, men uden en fødselslæge red) og modellen for, hvis man siger, at man vil have fødselslæger og eventuelt også børnelæger dernede, så man får et overblik over, hvad det eventuelt vil koste, siger Poul-Erik Svendsen.

Han lader forstå, at han gerne ser, at man i fremtiden kan tilbyde kvinder at føde i Svendborg, selvom det daværende regionsråd i 2010 besluttede, at når Nyt OUH i Odense står færdigt, skal alle fødsler samles der.

- Jeg synes, der skal være fødemuligheder i Svendborg, men vi må jo rette ind efter de faglige krav, der skal være opfyldt for at sikkerheden er i orden, siger han og konstaterer, at intet er endeligt endnu.

Forud for mødet tirsdag havde flere end 30 læger skrevet under på, at de mente, at man bør samle alle fødsler i Odense allerede inden Nyt OUH står færdigt. Lægerne mener, at det vil reducere arbejdspresset på fødeafdelingen i Odense, hvis man kan sende tre fødselslæger på vagt ad gangen i Odense mod de nuværende to, fordi der går en fra til at tage sig af fødsler i Svendborg.

- Det skal vi da have med i vores betragtninger, det er klart, sagde Poul-Erik Svendsen, der erkender, at manglen på fødselslæger landet over ikke er uvæsentligt. Men han mindede samtidig om, at spørger man jordemødrene, så er meldingen, at fødeafdelingen i Svendborg kan bruges til at tage presset af fødeafdelingen i Odense, hvis man visiterer flere fødende dertil.

Beslutningen om fremtidens fødsler fødsler på Fyn bliver dog først afgjort til august, og det er som bekendt hovedsageligt et spørgsmål om politisk vilje og penge.