Sydfyn: Det gode vejr holder ikke de sydfynske vælgere fra at stemme.

Midt på eftermiddagen havde over hver anden vælger i Svendborg og Langeland kommuner afgivet deres stemme.

På Langeland lå stemmeprocenten klokken 15.00 på 56.16 procent, et pænt stykker over valget for fire år siden, hvor 47,41 procent af vælgerne havde stemt.

I Svendborg var tallet 56,65 procent.

Det kan spille ind på tallene, at afstemningsstederne åbnede en time senere ved folketingsvalget i 2015.

TV2/News oplyser, at en måling fra Megafon viser, at den endelige stemmeprocent ender omkring 86.

Ved sidste folketingsvalg blev stemmeprocenten 85,9.

Vi følger valget hele aftenen på faa.dk. Den første lille bitte indikation på resultatet får vi kort efter klokken 20 fra Drejø, som er et af landets mindste afstemningssteder, og som traditionelt er blandt de første, som kan offentliggøre et resultat.