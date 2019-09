Tre saxofon-tenorer giver den jazz på Cafe Rouge i Svendborg

Tenorsaxofonister Jesper Thilo, Erik Sørensen og Bjarne Lindenhof sørger for god jazz-musik en søndag eftermiddag i Svendborg.

Svendborg: Cafe Rouge giver søndag 15. september kl. 14 en koncert med de tre tenorsaxofonister Jesper Thilo, Erik Sørensen og Bjarne Lindenhof.

Saxofonist og klarinettist Jesper Thilo er "Mr. Mainstream" i dansk jazz med et saxofonspil, der har dybe rødder i den amerikanske swing og bebop. Disse traditioner har Thilo tilegnet sig med en sådan indlevelse og et sådant håndelag, at han suverænt er en af de mest fremtrædende europæiske tenorsaxofonister i mainstreamjazzen.

Erik Sørensen er kendt fra sit sammenspil med Miriam Mandipira & Her Danish Friends og behersker både traditionel jazz, de store amerikanske evergreens, soul, gospel og blues. Erik Sørensen vil på dagen også spille sopransax.

Bjarne Lindenhof er Svendborgs kendte saxofonist, som spiller i mange sammenhænge bl.a. Svendborg Jazzkapel.

Saxofonerne bakkes op af rytmegruppen fra Svendborg Jazzkapel med Peter Brusendorff på bas, Britta Kristensen på trommer og Jørgen Lundsgaard på klaver.