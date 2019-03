Tre millioner kroner til Baggårdteatret i ny scenekunstaftale: - En politisk anerkendelse og håndsrækning til Sydfyn

Som del af en ny scenekunstaftale står Baggårdteatret til at modtage tre millioner kroner over en fireårig periode. Politikerne har lyttet til kritik og rækker hånden ud til Sydfyn, mener en tilfreds teaterdirektør.

Svendborg: - Vi er naturligvis superglade.

Det var beskeden fra teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann, da det onsdag kom frem, at Baggårdteatret i Svendborg alligevel vil blive begunstiget med et særligt udviklingstilskud i en ny revideret scenekunstsaftale. Som en del af aftalen, der er forhandlet på plads mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, vil det svendborgensiske teater modtage tre millioner kroner over en fireårig periode.

- Politikere står jo ofte for skud, men her vil jeg gerne rose dem for at have lyttet til de stærke argumenter om at fordele midlerne mere jævnt, end der var lagt op til, siger han.

I det oprindelige udspil fra den 21. februar i år var midlerne i højere grad centreret omkring de såkaldte fyrtårnsteatre, Fredericia Teater, Vendsyssel Teater, Randers Egnsteater og Aveny-T i Frederiksberg, mens man ville reducere tilskuddet til billetter for både voksne og børn. Det fik dengang Jacob Engmann til at råbe vagt i gevær. Han kritiserede udspillet for at skævvride Danmark, og nu virker det så til, at politikerne har lyttet til hans opråb.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi følte os forbigået i det oprindelige udspil, men vi har haft en god og konstruktiv, men også relativ kritisk debat, siger han.

- Vi ønskede en mere jævn fordeling over hele landet i stedet for kun at fokusere på de her få profilerede teatre. Det er jo statslige midler, der er tale om, og som det eneste egnsteater på Fyn frygtede vi, at et helt område ville blive tabt på gulvet.

Den reviderede aftale, der netop er blevet fremlagt, adskiller sig fra regeringens oprindelige udspil ved, at blandt andet Baggårdteatret vil modtage tre millioner kroner i udviklingsstøtte over fire år, mens 14 mindre egnsteatre rundt i landet vil modtage hver 1,7 millioner kroner. Samtidig vil rabatordningen for børn- og ungebilletter blive skånet, mens tilskuddet til billetter til voksne fortsat vil blive reduceret.