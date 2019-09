Tre gode råd til at leve mere klimavenligt: Start med at prøve en elbil

3) Mindre streaming, flere brætspil

- Det tredje er, at man skal prøve at streame (at afspille tv, film, musik og lignende fra digitale tjenester, red.) mindre. Streaming sker nemlig via nogle meget store datacentre, og nogle af centrene er placeret i lande, hvor energien til at drive dem er kulsort. Så når vi sidder i Danmark, er det ikke strømforbruget på vores Ipad, der betyder noget. Det er mere, at det, vi streamer, ligger i de her datacentre rundt om i verden.

- Prøv derfor at streame mindre og erstat det med brætspil. Altså Matador, Ludo og Whist. Og prøv at se, om ikke det er mindst lige så sjovt - eller sjovere - at gøre det.