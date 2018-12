Traumatiserede flygtningebørn frygter udvisning

Esraa Rahhal går i 10. klasse på Vestre Skole, og hun frygter, at stramninger på udlændningeområdet kan betyde, at hun og hendes familie skal sendes hjem til Syrien. Hun lider i forvejen af krigstraumer, og alene risikoen for at skulle vende tilbage til Syrien får hende til at ryste og græde. Foto: Katrine Becher Damkjær