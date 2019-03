Tour de France-sammenfald med landsstævne skal bruges positiv

Landsstævnet i Svendborg i 2021 falder sammen med, at Tour de France kommer til Fyn. Lidt ærgerligt, var den umiddelbare tanke hos landsstævneværten, der dog har planer om at vende det til det positive.

I DGI blev det drøftet, om landsstævnet derfor skulle flyttes, men endte med at holde fast i den oprindelige dato (1.-4. juli). Og i Svendborg har man da også vænnet sig til tanken og arbejder nu på at kunne bruge Touren aktivt under landsstævnet.

I Svendborg derimod blev beskeden ikke modtaget med klapsalver. For som det viste sig falder cykelløbet sammen med DGI Landsstævne, som byen til den tid er vært for. Og det var i første omgang lidt af en bét, indrømmer byrådsmedlem og formand for Kultur- og Fritidsudvalgtet, Lars Erik Hornemann (V).

Svendborg: For de fleste var det historisk gode nyheder, da det i februar blev offentliggjort, at verdens største cykelløb, Tour de France, i sommeren 2021 kommer til Danmark. Og det meste af Fyn jublede, da det stod klart, at den ene etape får mål i Nyborg.

Kommunens Kultur- og Fritidschef, Søren Thorsager, bekræfter, at man i forberedelserne af landsstævnet arbejder i de baner.

- Det er klart, at det er en meget stor begivenhed, der finder sted henover vores event i Svendborg. Men vores indgang er, at det skal vi da dyrke. Synergien i, at det her sker på Fyn, skal vi da bruge, siger han.

- Man kan ikke holde et landsstævne uden cykling, men der er Tour de France i Danmark. Så det er da en aktivitet, der vil blive skruet op for. Jeg tænker da også, at vi skal have en kæmpe folkefest her i Svendborg med storskærm, hvor vi kan følge med, når feltet suser over Storebæltsbroen. Det skal være en fælles oplevelse, som man tager med sig hjem her fra Svendborg, tilføjer han.

Helt igennem positivt er sammenfaldet mellem de to begivenheder dog ikke, og Søren Thorsager medgiver, at det kan have betydning for mediedækningen af landsstævnet.

- Der er ingen tvivl om, at den medieværdi, man taler om i forbindelse med et landsstævne, vil komme under pres. Der er grænser for, hvor meget medierne samlet set kan producere, når der er to så store begivenheder samtidigt, siger han.

- Vores opgave bliver at være kreative, indrette os efter det og finde ud af, hvordan vi så kan sætte vores aftryk på medielandskabet.