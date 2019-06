Totalt rygeforbud på gymnasiet - men på erhvervsskolen vender de skråen

Svendborg: Der bliver ikke sat ind over for rygerne på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier i nær fremtid - men dermed ikke sagt, at det ikke vil ske på et tidspunkt.

Det oplyser skolernes direktør, Allan Kruse.

- Vi er ikke undervejs med en lignende beslutning. Det skal ikke forstås sådan, at vi helt afviser det, vi har bare ikke taget ordentligt stilling endnu, siger direktøren.

Det er der nogle årsager til, og den ene har med typen af elever at gøre, fortæller han.

- Vi har rigtig mange voksenelever. Folk på 40 plus og også 50 plus. Det skal ikke forstås som en undskyldning, men det er sådan noget, der gør, at vi lige vender skråen en ekstra gang, for nu at bruge et dårligt udtryk, siger Allan Kruse.

Der er også det ved det, at en erhvervsskoleelev ikke tilbringer tre år på skolebænken ligesom en gymnasieelev.

- En tømrerlærling har kun korte forløb her, mens den væsentligste tid foregår på arbejdspladsen. På arbejdspladsen kan vi ikke håndhæve det, og gad vide, om ikke også vi får svært ved at håndhæve det her på skolen over for elever, som er vant til, at de må ryge på deres arbejdspladser? lyder det fra direktøren. Som igen understreger, at ledelsen ingen planer har om at ignorere, at tobak ikke gør noget godt for nogen.

- Rygning er ubetinget skadeligt, men på den anden side er der den personlige frihed, og det er jo ikke ulovligt at ryge. Så hvordan afvejer man de to ting på en skole som den, vi har? Det er det, vi skal overveje. Så ser vi tiden an og holder øje med, hvad andre skoler som vores gør, siger Allan Kruse.