Totalt forbud: Svendborg Gymnasium forbyder rygning for elever og personale i skoletiden

En enig bestyrelse på Svendborg Gymnasium har besluttet at forbyde rygning for elever og personale i skoletiden. Forslaget kommer fra eleverne selv.

Svendborg: Mandag aften besluttede en enig bestyrelse på Svendborg Gymnasium at forbyde rygning for elever og ansatte i skoletiden fra 1. august. Dermed vil det ikke længere være tilladt at ryge udenfor skolens matrikel. Forslaget kom fra eleverne selv, og det vil skolen gerne bakke op om, fortæller rektor på Svendborg Gymnasium Jesper Vildbrad. - Vi ved, at flere begynder at ryge. Og det vil vi gerne være med til at stoppe, slår han fast.

Svendborg blandt pionererne Svendborg Gymnasium er ikke det første almene gymnasium, der indfører totalt forbud mod rygning.



Men blandt pionererne er gymnasiet alligevel.



Gymnasierne i Viby, Nyborg og på Bornholm har allerede taget skridtet.



Svendborg Gymnasium bliver dermed fjerde gymnasium i rækken.



Andre uddannelsesinstitutioner er længere fremme.



I Region Syddanmark har social- og sundhedsskolerne på Fyn samt i Aabenraa, Fredericia, Vejle og Horsens været røgfrie i et år, mens Handelsgymnasium Tietgen i Odense har meddelt, at der indføres totalt forbud mod rygning efter sommerferien.



Og så har Vejle Kommune meddelt, at samtlige af kommunens ungdomsuddannelser arbejder hen imod et totalforbud i 2020.



16 procent af Region Syddanmarks unge mellem 16 og 24 år er i dag rygere.



Kilde: Birte Navntoft, projektleder på Røgfri Ungdomuddannelse i Region Syddanmark.

Rektor på Svendborg Gymnasium Jesper Vildbrad fortalte for nylig de kommende elever, der begynder efter sommerferien, at det formegentlig ville være forbudt at ryge på og udenfor skolen. Det fandt eleverne helt naturligt, fortæller rektoren. Foto: Rasmus Henriksen

Problem med skod Beslutningen er så ny, at den endnu ikke er skrevet ind i studieordningen. Men det bliver den. Af den grund ligger det endnu ikke fast, hvordan forbuddet skal håndhæves, forklarer Jesper Vildbrad. - Vi starter nok blidt ved at skrive en advarsel. Det at håndhæve et rygeforbud er ikke nyt for os, da det i forvejen har været forbudt at ryge på skolens matrikel, siger rektoren. Forbuddet mod at ryge på skolens matrikel førte andre problemer med sig, som man forhåbentligt nu kommer til livs, forklarer Hanne Ringgaard (R), der sidder i bestyrelsen på Svendborg Gymnasium som repræsentant for Svendborg Byråd og er i hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. - Det har der været en masse bøvl med. Eleverne har hængt ude foran skolen med det resultat, at der blev smidt en masse cigaretskod, fortæller Hanne Ringgaard. Samtidig udtrykker hun et håb om, at andre skoler vil lade sig inspirere og følge trop.

Forslag kom fra eleverne Elevernes forslag om at indføre et totalforbud blev diskuteret forinden både i elevrådet og i rygeudvalget, bekræfter Frida Rishøj Clausen, der er en af skolens to elevrepræsentanter, ligesom hun også er medlem af rygeudvalget. - 1. januar blev produktionsskolen også røgfri. Det samme er Social- og Sundhedsskolen blevet. Vi så det som en mulighed for os at støtte op om omkring det, fortæller hun. Selv var hun meget optaget af at diskutere alternativer. Hun begyndte selv at ryge i 1.g. Det skyldes blandt andet, at der var et fællesskab blandt rygerne. Derfor er det vigtigt at erstatte fællesskaberne med nogle andre, opfordrer hun. - Det kunne blandt andet blive gjort ved, at der blev købt nogle flere spil, man kan spille i frikvartererne. Man kunne også købe flere bolde, man kunne spille med udendørs, foreslår Frida Rishøj Clausen, der har aftalt med sig selv, at hun stopper med at ryge efter sommerferien. Rektor Jesper Vildbrad ser positivt på forslagene. - Vi må ind og kigge på, om vi eksempelvis skal have købt flere bordfodboldspil, lover han.

Gymnasiefester i spil Det kommende forbud vil potentielt kunne skabe udfordringer, forudser Hanne Ringgard (R). - Sådan som det er lige nu, vil elevfesterne også være omfattet. Og det kan give nogle udfordringer. Men det skal der tales om, og det er vi åbne overfor. Det vigtige er, at vi signalerer, at rygning er usundt, siger hun. Frida Rishøj Clausen så helst, at forbuddet ikke omfattede gymnasiefester. - Det er jeg imod. Man må hellere ikke drikke alkohol i skoletiden. Her har man gjort en undtagelse, og det synes jeg også, man skulle gøre med rygning. Til vores fester har vi en gård, vi kan gå ud i og ryge en cigaret. Og her har vi elever talt om, at der skal være plads til at ryge i et område, ligesom der skal være et område, hvor man kan gå ud og få frisk luft uden at blive mødt af røg, siger hun.