Torvet på glatis: Idémænd vil give Svendborg en skøjtebane

En 300 kvadratmeter stor skøjtebane, der skal pryde torvet i Svendborg henover vintermånederne. Det er tanken, som to svendborgensere - hvoraf en sidder i byrådet - ønsker at føre ud i livet. De har allerede indsamlet store dele af pengene til projektet.

I hvert fald er to idérige mænd fra Svendborg langt fremme i deres planer om at etablere en 300 kvadratmeter stor skøjtebane, som skal ligge på torvet i vintermånederne.

Har 1,3 millioner

Det kan lyde som en løs plan, som de to har fået, men der er faktisk bund i det.

Makkerparret har således allerede fået en hel del støttetilkendegivelser fra bidragsydere - heriblandt fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og Fonden For Fynske Bank - som indtil videre har smidt i omegnen af 1,3 millioner kroner i projektet.

Skøjtebanens pris ligger på omkring to millioner kroner, hvorfor der stadig ligger et stykke arbejde forude for idémændene.

- Vi har sat juni af til at finde de resterende penge, så vi også kan nå at bestille banen, så den er klar til vintersæsonen, siger Niels Christian Nielsen, der forklarer, at de primært kommer til at henvende sig til erhvervsdrivende og virksomheder.

- Og vi har allerede fået et par donationer der fra, siger han.

Den skøjtebane, som projektmagerne lægger op til, vil til dels være afhængig af vejret, og er det ikke koldt nok, skal isen produceres af en slags omvendt varmepumpe, forklarer Niels Christian Nielsen.

I en tid, hvor der tales meget om klima, lyder det ikke som det mest energivenlige.

- Nej, det er det ikke, og vi vidste godt, at du ville stille det spørgsmål. Men jeg kan sige, at det er den nyeste teknologi, vi bruger, og strømmen skal komme fra vindmøller på Langeland. Så vi har et bæredygtig tankegang inde over det, siger Niels Christian Nielsen.