Torvedebat: Hvad med et ugentligt borgermarked?

Arbejdet med at lave underskriftsindsamling vedrørende torvehandelen og rejse debatten om Torvet blandt byens borgere har sat en god proces i gang. Martin fra den nye køkkenforretning "Køkkenfreak" og Peter, som driver den store grøntsags- og frugtbod lige udenfor hans vinduer, har nu fået snakket sammen. Så fremover åbner Peter sine telte op, så Martin kan få plads til at vise, hvordan man snitter sine grøntsager med det nyeste indenfor køkkenudstyr.

Men der var også et interessant læserbrev i FAA forleden, hvor Kris Zacho taler varmt for et ugentligt borgermarked på Torvet. Man har ekstra grøntsager i haven, som kan sælges. I gemmerne er der måske genbrugsting, som kan sælges til andre borgere. Han siger blandt andet "....om det ikke var muligt at arrangere en speciel torvedag, for eksempel fredag eftermiddag, hvor vi private kunne komme og prøve at sælge de genbrugsting, vi ikke selv har brug for...." Men der skal ikke være professionelle krejlere. Ikke som sælgere i hvert fald.

Zacho foreslår dog, at man skal kunne sælge fra egen bil på Torvet. Der er jeg nu ikke enig. Ingen biler på Torvet. I stedet kunne vi, som i Nyborg, få nogle tømrer- og snedkerlærlinge samt sypigerne på AOF til at gå sammen om at lave nogle sammenklappelige salgsboder, som kan lånes mod et depositum. Dækkenet skulle selvfølgelig ligesom nedenstående baldakin være i Svendborgstriber, blå og hvide.

Man kunne også få de samme unge mennesker til at lave et par eller tre salgsvogne i gammel stil, som også kunne lånes ud mod et passende depositum.