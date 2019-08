Torneløkkesag: Byråd får tænkepause på tre uger

Byrådet udsatte tirsdag aften sagen om anlægsgartner- og entreprenørfirmaet Torneløkkes udvidelsesmuligheder i 21 dage. Samtidig afviser ejeren af virksomheden nu, at han blev advaret om, at udvidelsesmulighederne var udtømte.

- Sidder man ikke i fagudvalget, så kan det være svært at vurdere denne her sag på det oplyste grundlag, fastslog borgmesteren.

Bo Hansen sagde før mødet, at der er tale om en kompliceret sag, og at han har brug for, at byrådet bliver fuldt oplyst.

- Vi er optaget af at få det bedste til at ske for vores virksomheder, og her er der en virksomhed, som er havnet i en pudsig situation, sagde Nykjær Jensen.

Sagen skulle have været afgjort på et møde i byrådet tirsdag aften, men den blev i stedet udsat til et nyt møde den 17. september. Da sagen skulle afgøres, tog borgmester Bo Hansen (S) ordet og anbefalede, at den blev udsat, og han blev støttet af Venstres Per Nykjær Jensen.

Tåsinge: Sagen om anlægsgartner- og entreprenørfirmaet Torneløkkes muligheder for at udvide med en ny maskinhal på Sundbrovej er stadig en varm politisk kartoffel.

Det passer ikke, når kommunen påstår, at vi er blevet orienteret om, at vi ikke må bygge mere.

Kun et billede

Det er Venstre, der har rejst sagen, og når et parti rejser en sag i byrådet, er det kutyme, at forvaltningen holder sig på afstand.

I denne sag mener Bo Hansen, at der er brug for, at både virksomheden og administrationen laver et notat, der kan kvalificere fremstillingen af sagen. Byggesagen skulle på mødet i byrådet alene have været vurderet ud fra Venstres beskrivelse af sagen og et enkelt luftfoto.

- Når man tænker på, hvor kompliceret det her er med landzonetilladelser og erhvervsområder, så er det meget spinkelt, at der kun ligger et billede af området, siger Bo Hansen.

Ejeren af Torneløkke, Jens Peter Slæbæk Nielsen, håber, at byrådet benytter tænkepausen til at besinde sig, og han mener, han har en trumf i ærmet, der kan vende op og ned på sagen. Han fastslår nemlig, at han aldrig er blevet informeret om, at en udvidelse af virksomheden med yderligere en hal skulle kunne skabe problemer.

- Det passer ikke, når kommunen påstår, at vi er blevet orienteret om, at vi ikke må bygge mere, siger Jens Peter Slæbæk Nielsen.