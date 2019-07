Tørke igen: Forventningen til høstudbytte nedjusteret

- Vinterbyggen, som man går i gang med at høste nu her, er nok ikke så slemt ramt, mens hvede og vårbyg er hårdere ramt, siger han.

- Det skyldes, at vi trods alt har fået vand i løbet af foråret, så kornet har ikke nået at lide så meget under tørken, som vi så sidste år. Men lige nu er det tørke; og faktisk også værre end sidste år, siger han og tilføjer:

Store forventninger

Årsagen til tørken skal naturligvis findes i manglende regn den seneste halvanden måned. Og så skal man huske på, at udgangspunktet var meget tør jord, så når det har regnet, så har det været på jord, der i forvejen langt fra var gennemvædet, hvorfor konsekvensen er, at høstudbyttet falder.

Og ærgerligt er det set i lyset af, at man både i Danmark og mange andre steder i verden havde forventet en rekordgod høst.

- Forventningen var en tophøst, fordi vi havde så varmt et efterår med gode, sunde planter, der kom godt igennem vinteren og faktisk også fik det vand, det skulle have i løbet af foråret.

Det gode for landmændene er dog, at man også i USA, og flere steder i Europa - blandt andet i De Baltiske Lande - også har nedjusteret forventningerne til årets høst, og det har sendt kornpriserne i vejret, hvad der formentlig kan kompensere landmændene lidt for det tabte udbytte. Priserne er dog langt fra på himmelflugt, så det er blot en lille trøst.

Og hvad angår tørken siger Lennart Grønnegaard Banke da også, at:

- Man skal ikke være lige så bekymret som sidste år, og jeg tror ikke, at der er nogen, der kommer til at stå og mangle korn, som vi så sidste år. Men vi kommer da til at bemærke tørken nogle steder. Det mest spændende er, hvor meget vand vi får, inden vi skal i gang med at så rapsen og efterafgrøder. Det er jo det, det snart begynder at handle om. De afgrøder skal jo have noget vand til at spire, siger han og fortsætter:

- Vi begynder at så raps omkring den 5. til 10. august og efterafgrøderne skal være i jorden inden den 20. august, og der kan det jo ramme landmændene, hvis myndighederne kommer på kontrol, og efterafgrøder viser sig ikke at have spiret ordentligt, og der ikke er det antal dækafgrøder, der skal være, siger han.

For efterafgrøder skal man så. Og gør man ikke det, kan det få økonomiske konsekvenser. Men med vejret som medspiller - eller modspiller - kan det være svært at overholde alle regler.

Lennart Grønnegaard Banke minder om, at sidste år blev deadline for efterafgrøder rykket på grund af tørken. Og det samme var faktisk tilfældet i 2017, fordi markerne var så våde, at man heller ikke da kunne komme til at så efterafgrøder til tiden.