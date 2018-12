To mænd og en kvinde frifundet for hjemmerøveri mod sydfynsk ægtepar

To mænd på 24 og 31 år og en kvinde på 27 år var tiltalt for at trænge ind i et hus i Åbyskov ved Svendborg og overfalde og true beboerne og stjæle en række værdier. Det fandt Retten i Svendborg dog ikke bevist, og de blev alle tre frikendt - men dømt for en række andre forbrydelser.

Åbyskov: En domsmandsret i Svendborg fandt det ikke bevist, at to mænd og en kvinde havde begået et voldsomt hjemmerøveri mod et ægtepar på Skårupøre Strandvej i Åbyskov for godt to år siden.

De tre personer var tiltalt for den 28. november klokken fire om morgenen at have trængt ind hos parret for at opkræve en påstået gæld på 21.000 kroner. Det skulle ifølge anklagemyndigheden være sket med slag og under trusler om vold. Blandt andet skulle den mandlige beboer være truet med at blive kørt ind i et træ i sin bil.

Ifølge tiltalen lykkedes det dog manden at stikke af, hvorfor de tre personer rettede fokus mod hustruen. Hun var så skræmt, at hun lod sig true til at skrive under på et overdragelsesdokument og udlevere et musikanlæg til de tre uvelkomne gæster, hvorefter disse forsvandt.

Domsmandsretten fandt det dog ikke bevist, at hændelsen havde fundet sted som beskrevet. Det blev heller ikke klart, om der var et gældsforhold mellem parterne eller ej. De tre personer vedstod dog, at de havde været på adressen.

Ægteparrets forklaringer var i rettens øjne utroværdige. Nogle steder var de også direkte i modstrid med hinanden, og derfor var der ikke beviser for at dømme for røveri, vold eller trusler. Alle tre tiltalte blev derfor frifundet for hjemmerøveri.