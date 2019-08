To kvinder udstiller i Galleri Q

Svendborg: Billedkunstner Yvonne Bisschop og smykkedesigner Line Kure udstiller i Galleri Q fra 2. september til og med 31. oktober. Galleriet holder fernisering lørdag 7. september fra kl. 12 til 14. Her er alle velkomne, og galleriet byder på et glas.

57-årige Yvonne Bisschop bor i Tegelen i det sydlige Holland. Hun har tegnet og malet, så længe hun kan huske. Hun har gennem flere år fået undervisning af en kendt hollandsk maler. Her fik hun lært flere teknikker i flere stilarter. Disse teknikker, som er blyantstegning, akvarelmaling, akryl og oliemaling samt brugen af kridt benytter Yvonne Tegelen til malerier af stilleben, portrætter, landskaber og nu også til abstrakte malerier.

Hendes nuværende abstrakte stil er opstået efter at hendes to brødre døde i 2018. Da lysten til maleriet kom igen, begyndte Yvonne at bruge de mere lyse nuancer for at bringe farverne tilbage til livet. Hun ønskede at få munterheden tilbage på en positiv måde, og har derfor også udviklet en ny stil til dette, som er abstrakt og hvor fantasien blomstrer.Line Kure er smykkedesigner og uddannet guldsmed i 1981. Line har modtaget undervisning på Helnæs Kunsthøjskoles sommerkurser i malerier, som hun også arbejder med. Line inspireres af dagligdagen, som hun udtrykker i et fabulerende fortællende billedsprog. Line arbejder med smykker af sølv, perler og ædelstene, som kan ses i Galleri Q, men laver foruden smykker og malerier også skulpturer af kobber, messing, silke og genbrugsmaterialer. Line Kure har udstillet på flere forskellige censurerede udstillinger.