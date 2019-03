To kvinder udsat for vold: 19-årig fik knytnæve i ansigtet

Svendborg: Det var sandsynligvis fuldstændig umotiveret, da en gerningsmand smækkede en bildør ind i en 87-årig kvinde og efterfølgende stak en 19-årig kvinde en knytnæve i ansigtet, da hun spurgte til hans opførsel.

Voldepisoden fandt sted på højlys dag på Wandallsvej i Svendborg onsdag ved middagstid med flere vidner til episoden. Politiet har identificeret en mistænkt, der beskrives som 40 år, cirka 180 centimeter høj, almindelig til muskuløs bygning, har kort lyst hår, der muligvis er afbleget og havde sort jakke og blå jeans på. Han opførte sig aggressivt og har højst sandsynlig ikke nogen tilknytning til nogle af de forurettede.

- Det virker til, at det var fuldstændig umotiveret, fortæller Poul Hollensted fra Fyns Politi.

Den 87-årige kvinde blev klemt mellem bil og bildør og fik smerter i nakke, højre side af kroppen og hofte til følge. Den 19-årige kvinde er blevet undersøgt på sygehuset.

- Hun har muligvis fået et brud på nethinden på det højre øje, men det er for tidligt at sige, om hun får varige mén, fortæller Poul Hollensted.

Politiet afhører fortsat vidner i sagen, da der var en del mennesker til stede på gerningstidspunktet. Den mistænkte er blevet indkaldt til samtale.

- Vi skal lige snakke med den pågældende og finde ud af, om det er ham. Vi har endnu ikke taget stilling til en sigtelse endnu, da vi ikke er færdig med efterforskningen, fortæller Poul Hollensted.