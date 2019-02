Troense: Inden for den seneste uges tid har der været to indbrud på Troense Strandvej på Tåsinge.

Det første indbrud blev meldt til Fyns Politi i fredags og er sket i tidsrummet mellem torsdag og fredag eftermiddag.

Her er et vindue til køkkenet blevet brudt op med koben, og hele huset er blevet gennemrodet, inden tyven valgte at tage to PH-lamper, nogle smykker, musselmalet stel af typen mega, et guldur og nogle kontanter.

Det seneste indbrud er sket sent om aftenen tirsdag eller natten mellem tirsdag og onsdag, og også her blev der stjålet PH-lamper og smykker fra hjemmet, hvor tyven har været alle steder efter at have brudt et vindue på bagsiden af huset op med et koben. /jurb