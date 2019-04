Stenstrup: To hjem i Stenstrup havde i weekenden besøg af den absolut trælse slags. Fra det ene, som ligger på Morten Peders Vej, er der stjålet smykker, og gerningsmanden er kommet til dem ved at brække en terrasssedør op. På Toftevej er det et vindue, der er brudt op, og mens husets skuffer og skabe er åbnet, er der tilsyneladende ikke stjålet noget. Begge indbrud er begået i løbet af weekenden, kan man læse i Fyns Politis døgnrapport. /finn