To bøder i nattelivet: En tissede på gaden, og en anden blandede sig

Svendborg: Den tissetrængende og den nævenyttige.

De prædikater kan godt hæftes på en 23-årig kvinde og en 30-årig mand, som boltrede sig i Svendborg tidligt torsdag morgen.

Klokken 5.04 satte kvinden sig på hug og tømte sin blære lige midt på festgaden Frederiksgade - samtidig med at en patruljevogn fra Fyns Politi trillede forbi.

- Så betjentene påtaler og giver en bøde, fortæller Anders Lundegaard, som er politikommissær ved Fyns Politi.

Det var ikke enden på historien.

- En ungersvend synes, at politiet spilder tiden, så han blander sig i politiforretningen og bliver derfor bedt om at gå, siger Anders Lundegaard om den 30-årige, som dog ikke tog budskabet til sig.

- Han vil ikke gå, og til sidst bliver det for meget. Og så bliver han sigtet for at blande sig i en politiforretning, siger politikommissæren.

Både manden og kvinden er fra lokalområdet, oplyser han. /fier