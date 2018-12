Svendborg: Har du et nummer og mangler en scene, så er Arne B stedet at være tirsdag aften. Her er der nemlig åben scene fra klokken 20. Og skulle man have lidt nerver ved tanken, om man nu er ene om legen, kan man godt tro om igen. Der er nemlig allerede, mange som har tilmeldt sig, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er Lisbeth Refbjerg, som åbner aftenen med nogle sange og derefter står for at føre musikere og publikum igennem aftenen. /catj