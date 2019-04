Svendborg: På Svendborg Bibliotek vil man fejre alle, der har to års fødselsdag. Derfor er familier med børn, der er fyldt to år i det forløbne kvartal inviteret til hygge og fødselsdagsfejring lørdag den 6. april på børnebiblioteket.

Her vil blive fejret læselyst og gode historier fra klokken 10.30 til 11, og biblioteket siger tillykke med en boggave, underholdning og lidt at spise.

Det er gratis at deltage, og familien skal bare medbringe barnets sygesikringsbevis. Hvis man ikke har mulighed for at komme på dagen, kan bogen afhentes senere. /HETJA