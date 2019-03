Tillidsrepræsentant på Svendborg Gymnasium: Op til 10 lærere kan blive fyret

Op til 10 lærere på Svendborg Gymnasium kan risikere at blive fyret, siger tillidsrepræsentant. Det efter, at gymnasiet i det kommende skoleår får markant færre elever.

Antallet af eventuelle fyringer kommer an på flere faktorer, som blandt andet hvor mange, der vælger at gå på pension, om der er nogen, der vil gå ned i tid og hvilke studieretninger de kommende elever vælger.

Ifølge tillidsrepræsentanten blev lærerstaben præsenteret for et scenarie på mellem 7-10 fyringer.

Lærerne på skolen fik nemlig mandag kendskab til den markante nedgang af elever , som gymnasiet står over for i det kommende skoleår.

Svendborg: - Det er klart, når man får at vide, at man skal sige farvel til mellem 7 og 10 kollegaer, begynder man at tænke over, om det er en selv.

Skal også spare

Ifølge tillidsrepræsentanten har Svendborg Gymnasium dog været heldige indtil nu.

- Jeg er ikke overrasket over udviklingen. For det er tydeligt, at de politiske vinde vil, at der skal færre på gymnasiet, og at man prøver på at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det er stadig en ærgerlig situation, og Jannie Wilsted har måttet trække på sine TR-kollegers erfaringer.

- På Svendborg Gymnasium har vi dog valgt at lave en så hurtig proces som muligt, så lærerne ikke skal gå i usikkerhed i alt for lang tid. Så der skal kigges på nogle objektive kriterier, som der skal afskediges på baggrund af, og så håber vi, det er den bedste måde at gøre det på, lyder det fra Jannie Wilsted.

Det er ikke kun det mindre elevoptag, som ligger til grund for en mulig fyringsrunde på Svendborg Gymnasium.

- Samtidig skal vi igen i år spare to procent på gymnasiet på grund af regeringens omprioriteringsbidrag, siger Jannie Wilsted.

Hun forklarer, at nu skal gymnasiets samarbejdsudvalg snakke om kriterier for afskedigelser, og lærerne skal melde ind, hvis nogen påtænker at gå på pension eller ned i tid.

- Når det er kommet ind, vil ledelsen se på opgavefordelingen, og hvor mange hoveder, der er plads til i den kabale. Først derefter ved vi nøjagtigt, hvor mange vi skal sige farvel til.