Til tops i Skanderborg: Svendborgband vinder stor talentkonkurrence

- Det er vanvittig stort og meget inspirerende, og jeg ved ikke, om det helt er gået op for mig. Det er bare en megastor tilkendegivelse, og det er så vildt at stå i samme bås som dem på en eller anden måde, siger Søren Bastrup Bojsen.

Det var næsten ikke til at fatte for Søren Bastrup Bojsen, der udgør Patina sammen med kammeraterne Gregers Møller Jensen og Mads Skov Hansen.

Patina gik tirsdag klokken 23 på scenen ved Smukfest i Skanderborg, og onsdag eftermiddag blev orkestret udråbt til en af tre vindere og rykkede op i en liga med navne som The Minds of 99, Marie Key, Katinka og Magtens Korridorer, der også tidligere har vundet talentprogrammet.

Patina består af Gregers Møller Jensen, Mads Skov Hansen og Søren Bastrup Bojsen.De er alle tre trommeslagere, men i Patina skiftes de til at synge, spille trommer og percussion. Til indspilning og liveoptræden får de assistance fra fire venner, der er specialister i andre instrumenter. Patina vandt onsdag årets musiktalentkonkurrence, Karrierekanonen, som laves i et samarbejde mellem DR, Smukfest og Bandakademiet. Årets to øvrige vindere blev "Høker" og "Angående mig". Blandt de tidligere vindere af Karrierekanonen kan nævnes The Minds of 99, Marie Key, Katinka, Magtens Korridorerer, Eclectic Moniker og Rasmus Nøhr.

Hjerne og hjerte

Over 1700 bands og solister har deltaget i Karrierekanonen, der laves i et samarbejde med DR, Bandakademiet og Smukfest, og blot otte af dem nåede gennem nåleøjet og frem til finalen på festivalen i Skanderborg.

Her blev Patina udråbt som den første vinder, og sejren skal bruges som et springbræt, der skal få endnu flere til at lytte til orkestret.

- Jeg vil love, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at vores musik kommer til at nå bredere ud og slår sig fast i folks hjerner og hjerter, siger Søren Bastrup Bojsen.

- Vi har overfor en meget kompetent jury bevist, at vi er et alternativ take på popmusikken, som der tilsyneladende er brug for. Det er et skulderklap, og det åbner også nogle døre, så vi kan nå endnu bredere ud med vores musik, så endnu flere lytter til det, vi har kørende. Og så er det en kæmpe sejr for syv rigtig gode venner, som har arbejdet på det her projekt i 10 måneder, siger han.

Patina spiller såkaldt indie-rock og har udgivet seks numre, som ligger på musiktjenesten Spotify, og bandet skal nu i gang med at skrive nye sange. Planen er, at der i efteråret skal udgives en EP med fire-fem nye numre.

Søren Bastrup Bojsen, Gregers Møller Jensen og Mads Skov Hansen, der skriver musikken sammen, har sagt deres job op for at satse alt på Patina, og her er sejren i DR-konkurrencen et kæmpe skub fremad.

- Det her har bekræftet os i, at den beslutning var den rigtige. Vi knokler videre og er meget ambitiøse, og vores engagement er bestemt ikke blevet mindre. Nu skal den have en ordentlig skalle, siger Søren Bastrup Bojsen.