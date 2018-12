Tidligere weekendafgang på Svendborgbanen

Weekendfriske pendlere kan nu få et tidligere morgentog fra Svendborg.

Svendborg: Skal man tidligt fra Svendborg om lørdagen og søndagen, er der godt nyt. I hvert fald hvis det skal foregå med et tog.

DSB har nemlig ændret i køreplanen, så det første tog både lørdag og søndag kører fra Svendborg Station klokken 5.48 og ankommer på Odense Sygehus klokken 6.35. Det er specifikt et ønske fra personale på OUH, som man hermed indfrier, siger DSBs informationschef Tony Bispeskov ifølge en pressemeddelelse.

- Vi har lyttet til kundernes ønske om at komme tidligere af sted om morgenen på lørdage og søndage, så der er mulighed for at tage toget og møde på Odense Sygehuse klokken 7. På den konto bliver der ændret på princippet om ensartede afgangstider.

Ændringen træder i kraft søndag den 9. december, og det er afgangen fra Svendborg klokken 6.02, som man nu skal 14 minutter tidligere op for at nå. /catj