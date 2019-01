Tidligere vindere om prisen: Vigtigt skulderklap, der giver blod på tanden

- Først og fremmest viste det jo, hvad vi i forvejen havde mærket rundt omkring: At der var lokal, folkelig opbakning til vores initiativ. Det var en kæmpe opmuntring at få, og det viste endnu engang, at vi havde rigtigt fat i noget af det, vi påpegede, siger Viggo Mortensen, som indledte oprøret sammen med Finn Slumstrup.

For flere af vinderne var det vigtigste hverken statuetten eller de 30.000 kroner. Det var, at der blev lagt mærke til arbejdet, de hver især havde ydet.

Tidligere er prisen blevet givet til folkene bag Skarøfestivalen, ligesom også Viggo Mortensen fra Oprøret fra Udkanten har været en tur på scenen for at modtage hyldesten. Men hvad kan prisen egentlig bruges til ud over statuetten, der pynter hjemme på kaminhylden, og de 30.000 kroner der medfølger?

2014 - Lasse Bekker og Rune Kruse for deres arbejde med festivalen på Skarø, Love In2015 - Foreningen Ørstedspavillonen for deres arbejde med restaureringen af Ørstedspavillonen i Rudkøbing 2016 - Viggo Mortensen og Finn Slumstrup for deres Oprør fra Udkanten 2017 - Medicinhaverne i Tranekær 2018 - Svendborg Amatør Sejlklub

Viggo Mortensen var på scenen i 2016 for at modtage Den Sydfynske Initiativpris. Sammen med Finn Slumstrup stod han bag Oprør fra Udkanten. Foto: Andreas Bastiansen

- Utroligt skulderklap at få

Under prisuddelingen i 2015 var det Torben Tørnqvists tur til at træde op på podiet. Han er formand for foreningen ØP, der stod for renoveringen af det over 100 år gamle samlingssted, Ørstedspavillonen i Rudkøbing, og for ham er det først og fremmest æren ved at vinde, der fylder her knap fire år efter.

- Det var et utroligt skulderklap at få. Det viste, at de havde lagt mærke til vores arbejde med at få genskabt Ørstedspavillonen, og det var en kæmpe ære at vinde prisen, siger han.

Samme holdning har formand for Medicinhaverne i Tranekær, Helle Ravn, der prøvede det i 2017.

- Pengene, der følger med, er én ting. Men æren er mindst lige så stor, fordi det er en anerkendelse af projektet og de mange frivillige timer, vi har lagt i det, siger hun og tilføjer, at hun i den første tid efter måtte vænne sig til at blive stoppet på gaden.

- Folk kom jo hen og lykønskede mig for foreningens arbejde. Det var dejligt at mærke den opbakning, siger Helle Ravn.