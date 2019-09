Tidligere teaterdirektør er ny kunstnerisk leder på Skolerne i Oure

- Det er et kæmpe privilegium at være med til at uddanne og danne unge mennesker. Jeg ser skolerne som en vidensproducerende og en kunstproducerende organisation, der er med til at "skabe samfund'" og det har altid haft min store interesse, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Lasse Bo Handberg, som senest har været direktør i Mungo Park i Allerød, er blevet ansat som kunstnerisk leder for Performing Arts-linjerne i Oure, hvor han får til opgave at skabe rammerne for skolens kunstneriske fag.

Skifter fra frontlinjen

Lasse Bo Handberg, 46 år, var tidligere også direktør for Baggårdteatret i Svendborg, inden han blev teaterdirektør i først Mungo Park Kolding og siden Mungo Park i Allerød.

For nyligt var han desuden med til at stifte filmselskabet Ulla Film sammen med politisk redaktør på TV2, Troels Mylenberg og komiker Carsten Bang.

Nu skal han så være leder for en uddannelsesinstitution, og det er et skifte, han glæder sig over.

- Efter at have været i frontlinien for den skabende kunst i mange år, får jeg nu mulighed for sammen med de mange inspirerende medarbejdere her at reflektere over, hvad det egentlig er, man gør, når man skaber kunst. Det er i virkeligheden også en forventning, jeg har til eleverne - til det de skal opnå ved at lære at skabe noget originalt. I den proces handler det også om at være reflekterende, siger han.