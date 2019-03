Tidligere sydfynsk DF'er får nej til medlemskab i Nye Borgerlige

Morten S. Petersen håbede at han kunne skifte sin titel som løsgænger i byrådet ud og i fremtiden være medlem af Nye Borgerlige. Men partiet sagde nej til at indlemme den sydfynske politiker. Foto: Katrine Becher Damkjær

Nye borgerlige afviser at indlemme byrådsmedlem og tidligere DF'er Morten S. Petersen i partiet på denne side af folketingsvalget.

Svendborg: Da Nye Borgerliges Pernille Vermund besøgte Svendborg mandag aften, var der amoriner i luften mellem hende og byrådsmedlem og tidligere DF'er Morten S. Petersen. Og efter det officielle arrangement i Borgerforeningen tog hun da også en snak med Morten S. Petersen om et muligt medlemsskab af Nye Borgerlige. Noget som den sydfynske politiker godt kunne tænke sig, fortalte han dagen derpå, mens han ventede på partiets endelige beslutning om, hvorvidt han var velkommen eller ej. - Ja, det skal der ikke herske nogen tvivl om, lød det fra Morten S. Petersen. Men nu har partiets hovedbestyrelse altså målt og vejet den sydfynske politiker og fundet ham for let, oplyser Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige. - Vi har en beslutning i vores hovedbestyrelse om, at vi ikke vil optage siddende byråds- eller folketingsmedlemmer frem til folketingsvalget. Det der med at skifte parti, er jo én ting, men at gøre det lige op til et folketingsvalg, det synes vi ikke er en nogen god ide. Så derfor fastholder vi den beslutning, som vi traf allerede efter kommunalvalget i 2017.

Ærgerlig politiker Den regel ville Morten S. Petersen gerne have kendt til, inden han busede ud med sine drømme om et nyt parti-tilhørsforhold. - Jeg kendte ikke til de retningslinjer. Det kunne de godt have fortalt. Vi holdt jo møde med hinanden, ærgrer Morten S. Petersen sig. Og i hovedbestyrelsen erkender Jesper Hammer, at kommunikationen kunne have været bedre. - På den anden side har vi jo aldrig en regel uden undtagelser, og jeg synes jo altid, det er en fin mulighed at få en debat med dem, som synes godt om Nye Borgerlige. Det er jo ikke sådan, at vi ikke kan gøre undtagelser, men det synes vi ikke, vi vil gøre så tæt på et folketingsvalg, og der har vi måske ikke været klare nok i vores kommunikation, erkender Jesper Hammer. Han uddyber, at balladen i Dansk Folkeparti i Svendborg - hvor Morten S. Petersen også spillede en rolle - også er en medvirkende faktor i beslutningen. - Det er jo heller ikke en hemmelighed, at der har været lidt udfordringer i Dansk Folkepartis gruppe i Svendborg, og den vil vi helst ikke blande os i, kan man sige. Vi vil gerne være upartiske i den relation.

I ringer bare I første omgang var der faktisk Nye Borgerlige, der rakte ud efter Morten S. Petersen forud for Pernille Vermunds offensiv i det sydfynske mandag aften, siger den sydfynske hovedperson. - Jeg har jo ikke henvendt mig til dem. Klaus Kroll, deres spidskandidat på Fyn, kontaktede mig og ville høre, hvem jeg er, og sagde, at han havde hørt fra flere, at jeg godt kunne være en sød person. Så det er ikke mig, der har taget kontakten, det er Nye Borgerlige, siger Morten S. Petersen. - Ja, bekræfter Klaus Kroll og fortsætter: - Men der har jo været mange kontakter til den sprængte DF-gruppe dernede. Jeg tror, alle partier har haft en snak med dem på et eller andet tidspunkt for at sondere terrænet. Jeg tvivler på, at vi er de eneste, siger han. Og vil Nye Borgerlige have Morten S. Petersen med efter folketingsvalget, kan Klaus Kroll ende med at skulle række ud igen. Morten S. Petersen gør det i hvert fald ikke. - Nej, det er Nye Borgerlige, som har kontaktet mig, og jeg har sagt, at det er de velkomne til efter valget. De må vise, om interessen stadig er der.