Tidligere frugtplantager mistænkt: Svendborgs grundvand er særlig hårdt ramt af svampemiddel

Det forurenende stof er fundet i en mængde over grænseværdien i otte testboringer ud af 38 i Svendborg og omegn, hvilket i det her tilfælde vil sige til og med Stenstrup og Oure. Det er kun hovedstadsområdet og Røsnæs på Sjælland, der er ramt i samme eller værre omfang, fortæller Anders Risbjerg Johnsen.

- Vi vidste godt, at det ville være et stof, der ville forekomme i mange boringer, da vi kunne se det i de nationale overvågningsboringer. Men overvågningsboringerne er primært placeret i det åbne land, derfor kunne de ikke fange omfanget. Derfor overraskede omfanget os, da vi fik resultaterne fra de bynære vandværksboringer.

Svendborg: Der er fundet en omfattende forurening af grundvandet af et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel kaldet dimethylsulfamid (DMS) på landsplan, og Svendborg-området er særlig hårdt ramt, viser en rapport udarbejdet af GEUS, der er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Klik på punkterne for at se det præcise antal mikrogram.

Kortet viser boringer med DMS over grænseværdien på 0.1 mikrogram per liter. I alt indeholdte 18 ud af 38 boringer I Svendborg Kommune spor af stoffet.

- Men i Danmark siger vi helt generelt, at vi ikke vil have den slags stoffer i vores grundvand. Derfor går man ind og sætter en lav grænseværdi, som man skal overholde. Men det er ikke på baggrund af en sundhedsmæssig vurdering. Det er fordi, man ikke vil have stoffet i grundvandet.

- DMS har været vurderet i EU-regi og der er det vurderet til at være et "ikke relevant nedbrydningsprodukt". Det bliver kun problematisk, hvis man behandler vandet med ozonering, hvilket vi ikke gør i Danmark. Så grundlæggende er stoffet i den ufarlige ende af skalaen.

Svært at fjerne igen

Forurening af DMS, som allerede er i vandet, er vanskelig at fjerne, fortæller Anders Risbjerg Johnsen.

- Der ikke er nogen gode rensningsmetoder, da DMS ikke binder til aktivt kul. Det har en halveringstid på 1300 dage i muldjord, men når vi kommer ned i grundvandsmagasinerne, så foregår det meget, meget, langsommere. Dermed bliver halveringstiden på mange år, hvis ikke flere årtier. DMS er dermed en meget langvarig forurening af grundvandet.

- Fordi en boring overskrider grænseværdien, betyder det ikke, at vandværket overskrider grænseværdien, da vandværkerne ofte blander vand fra flere boringer. Men der er desværre også vandværker, der ikke har adgang til så mange boringer, de kan blande fra.

Overskrider et vandværk grænseværdien skal de gøre følgende, forklarer Rasmus Moes.

- Så skal man som vandværk tage kontakt til sin kommune, som skal sørge for, at der bliver handlet på det. Det kan gøres ved at få vand fra en anden resource, eller ved at kommunen, hvis sundhedsmyndigheden kan acceptere det, kan søge om en midlertidig dispensation.