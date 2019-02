Tidligere S-borgmester siger farvel til Socialdemokratiet: Vil ikke stå på mål for udlændingestramninger

Tidligere socialdemokratisk borgmester i Svendborg, Curt Sørensen, lægger i et opslag på facebook klar afstand til sit gamle parti, som han meldte sig ud af for et år siden. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Socialdemokratiets medvirken til stramninger på udlændingeområdet blev for meget for den tidligere Socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Curt Sørensen. Han kunne ikke længere forsvare partiets politiske linje. Så nu har han meldt sig ud.

Svendborg: Den tidligere socialdemokratiske borgmester i svendborg, Curt Sørensen, tager nu offentligt afstand fra Socialdemokratiet efter det han beskriver som "den ene udlændingestramnig efter den anden". Det skete i et opslag på facebook lørdag aften, hvor han skriver: "Partiets støtte til den ene udlændingestramning efter den anden er uudholdelig for mig. Jeg vil ikke stå på mål for partiets politik på det område. Så nu ved I det." I samme opslag oplyser han, at han rent faktisk meldte sig ud af partiet for et år siden - i begyndelsen af 2018 - og at han fortsat støtter Socialdemokratiet lokalt samt borgmester, Bo Hansen (S). "Det er ordentlige folk", som han formulerer det.

Fri før folketingsvalget Curt Sørensen fortæller efter sit opslag på facebook lørdag, at det var vigtigt for ham at melde klart ud. - Jeg bliver jo rigtig ofte spurgt af folk, hvordan jeg kan forsvare de her stramninger, og om jeg virkelig mener sådan. Og der siger jeg jo, at det gør jeg ikke, og jeg skriver det også i debattråde med folketingspolitikere, der så siger til mig, hvorfor jeg ikke holder det inden døre? Siger du, at folketingspolitikere beder dig rette ind og ikke ytre din uenighed med partiets linje offentligt? - Ja, der er meget af det tryk der, det kan jeg love dig for. Det er der i alle partier. Men det behøver jeg ikke at forsvare mere nu, siger Curt Sørensen, der var borgmester i Svendborg fra 2009 til 2013. Det var vigtigt for Curt Sørensen at få meldt det offentligt ud nu, fortæller han. - For der er jo en valgkamp, der er ved at være oppe i gear. Og der synes jeg ikke, at jeg vil sidde og putte med det her mere. Det skal være tydeligt for de medlemmer af folketinget, som jeg nu kan diskutere med og prøve at påvirke, hvad det er for et udgangspunkt jeg har; hvor det er, jeg taler fra, siger Curt Sørensen.

Træt af stramninger Det er stramningerne på udlændingeområdet, der var dråben for Curt Sørensen. - Der har været rigtig mange stramninger gennem de seneste år, hvor Socialdemokratiet har bakket op om den ene stramning efter den anden. Smykkeloven, kvoteflygtninge og seneste paradigmeskiftet, siger han med henvisning til regeringens finanslov. Med den lægger man op til, at flygtninge i højere grad skal være i Danmark på midlertidigt ophold frem for at få permanent opholdstilladelse, fordi det ifølge regeringen vil muliggøre, at flere flygtninge nemmere kan sendes hjem den dag, der er fred i deres hjemland. - Der er rigtig mange ting, som jeg har været uenig i på den front. Så det er det, der ligger i det, siger Curt Sørensen. Han afviser dog, at hans offentlige udmelding på facebook lørdag skal opfattes som et smæk med døren ind til det parti, han har været medlem af i knap 20 år. - Nej, det er det ikke. Som jeg skriver i mit opslag, synes jeg jo, at de mange gode folk, jeg har arbejdet sammen med lokalt i politik hernede er gode og ordentlige folk, og det er faktisk mit indtryk, at kommunalpolitisk er Socialdemokratiet et andet sted end hovedparten af de toneangivende MF'ere i folketingsgruppen, siger han. Det er altså hovedsageligt partiets landspolitiske linje, han erklærer sig uenig i. - Jeg synes jo ikke, at der er grund til at gå at lade som om, slutter han.