Tango fra Buenos Aires til Arne B

Svendborg: Almindeligvis er der langt fra Buenos Aires til Arne B i Svendborg. Men ikke lige torsdag 6. december.

For her har musikforeningen Giant Steps sørget for, at spillestedet bliver fyldt med svedig tangomusik. Giant Steps har været heldig at få en bid af tangoorkestrets Sexteto Andiamos europaturné - måske også lidt, fordi ensemblet har et dansk medlem, Stine Engen, der bor i Buenos Aires.

Orkestret, der er fra Buenos Aires, leverer musik osende af dramatik, dynamik og kraftfuld optræden, forlyder det.

Koncerten begynder klokken 20. /jurb