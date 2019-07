Talende pilleetui til kørestole: Hjælpemiddelcenter hjælper mere end 14000 borgere

Mere end hver fjerde borger i Svendborg Kommune får hjælpemidler i en eller anden form fra Svendborg Hjælpemiddeldepot. Det frigør arbejdstimer i hjemmeplejen og giver borgeren en større frihed, forklarer velfærdsteknologi-konsulent.

Svendborg: Paller med toiletstole, krykker og talende pilleetuier er stablet fra gulv til loft på lageret hos Svendborg Hjælpemiddeldepot. Mangler du et ben, driller øjnene eller har du andre varige nedsættelser, kan du låne et hjælpemiddel her. Det tilbud har mere end hver fjerde borger i Svendborg Kommune taget imod, som har lånt alt fra specielle bleer, til kørestole, talende ure og pilleetuier. Hjælpemidler som disse frigør allerede timer i hjemmeplejen og er nævnt i Svendorg Kommunes masterplan for ældreområdet som et af de værktøjer, kommunen vil bruge til at løse udfordringen med det stigende antal ældre. Allerede nu kan hjælpemiddelcenteret søge i en database med mere end 90.000 hjælpemidler. Og der kommer endnu flere i fremtiden, spår Mette Kjeldsen, der er velfærdsteknologi-konsulent i Svendborg Kommune.

Fakta De kommende 10 år kommer der til at være 3000 flere ældre i Svendborg Kommune. Borgerne lever længere, flere med kroniske sygdomme og lidelser, og det stiller nye krav til ældreområdet.Denne serie går tæt på, hvordan ældreområdet skal udvikle sig de næste år for at kunne følge med i fremtiden.



Hjælpemiddelcenterets værksted ligner et hvilket som helst andet værksted bortset fra, at der står benproteser i det ene hjørne. Foto: Katrine Becher Damkjær

Hjælpemidler udløser flere timer Man begyndte for alvor at fokusere på hjælpemidler i 2014, oplyser Mette Kjeldsen, der har set dem give borgere mere frihed og ældreplejen flere mandskabstimer at råde over. - Førhen skulle borgerne blive liggende i deres seng ind til hjemmehjælpen kom forbi og kunne hjælpe dem med at få støttestrømper på. De skal nemlig påføres inden, der løber for meget blod ned i benene, forklarer hun. I dag kan mange selv tage strømperne på ved hjælp af et stativ, der gør det nemmere at nå ned til deres ben. Dermed kan borgeren stå op, når de vil. Og den ansatte, der kørte ud til borgeren og gjorde det førhen, kan nu bruge sin tid på andre opgaver. Det er heller ikke mere end få år siden, at en hjemmehjælper var nødt til at køre ud til borgerne og hjælpe dem med at tage deres medicin. Nu er der borgere, der selv klarer opgaven ved hjælp af et talende pilleetui. Etuiet varsler borgeren, når det er tid til at tage medicinen. Når det er gjort, skal borgeren trykke på en knap. Sker det ikke, får hjemmeplejen besked, hvorefter de ringer borgeren op. Det er ikke kun i kommunens interesse, det er også i borgerens, er budskabet fra Mette Kjeldsen. - Det giver dem en øget frihed. De kan eksempelvis besøge deres børn uden at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt for at modtage medicin fra en hjemmesygeplejerske, siger hun.

De hyppigst anvendte hjælpemidler ligger på lager, mens andre hjælpemidler først skal bestilles hjem. Foto: Katrine Becher Damkjær

Tilskud til forbrugsgoder Når man træder ind i hjælpemiddeldepotet står en stribe kørestole og pakker linet op ved indgangen - klar til at blive leveret ude hos borgerne. Forinden har borgerne talt med en sagsbehandlende terapeut, der har hjulpet dem frem til det rigtige hjælpemiddel. Ønsker borgerne at få deres hjælpemiddel opgraderet til en bedre kvalitet eller anderledes type, kan det også lade sig gøre, forklarer Mette Kjeldsen. - Det kan ske ved at borgerne betale prisforskellen, hvis deres ønskede hjælpemiddel er dyrere end det, de har fået bevilget, siger hun og tilføjer, at man også kan få tilskud til forbrugsgoder, som eksempelvis en elscooter kan være.

Det talende pilleetui er et af de nyere hjælpemidler, som hjælper en række borgere. Før det bliver udleveret til en borger, har kommunen fundet vedkommende egnet til hjælpemidlet. Overdelen kan nemt tages af og komme i eksempelvis en taske. På den måde er borgeren ikke tvunget til at være hjemme på et bestemt tidspunkt for at modtage sin medicin. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vi er meget heldige Konsulenter kommer jævnligt og præsenterer Svendborg Kommune for nye hjælpemidler. Derudover har Kommunernes Landsforening et velfærdsteknologisk netværk, hvor kommunerne kan dele viden og erfaring. Fremtiden kommer til at byde på flere og mere teknologiske hjælpemidler, forudser Mette Kjeldsen. - Der kommer nye ting hele tiden. Desuden er vores generation meget heldigere, end generationerne før os. Vi ikke bare har en mobiltelefon, vi har også lært at bruge den. Vi ville for eksempel bare sætte en alarm på vores telefon, hvis vi skulle huske noget, forklarer hun.

Støttestrømper skal påføres inden, at man stiger ud af sengen, og en for stor mængde af blodet bevæger sig ned i benet. Stativet her hjælper borgeren med at nå sine fødder og montere strømpen korrekt. Foto: Katrine Becher Damkjær

Plastikstykket hjælper borgeren til at give sig selv øjendråber. Det forhindrer borgeren i at stikke sig selv i øjet samtidig med, at det hjælper med at holde øjet åbent. Foto: Katrine Becher Damkjær

Tidligere var det nødvendigt for kommunen at montere en nøgleboks udvendigt på borgerens husmur. Nu kan man nøjes med at skrue denne boks op indvendigt. Med den kan personalet låse sig ind via deres mobiltelefon. Samtidig er der ikke ydre tegn på, at borgeren modtager hjælp fra kommunen. Foto: Katrine Becher Damkjær