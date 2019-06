Tag med på arkæologisk udgravning

Vester Skerninge: Interesseret i arkæologi? Så skal du slå til nu.

I disse uger graver Svendborg Museums arkæologer i jorden ude ved Vester Skerninge; nærmere bestemt på en mark i nærheden af Syltemade Å, og det er ikke småting, de har fundet.

Fundene holder de dog ikke for sig selv, for onsdag den 26. juni fra klokken 14 til 16 holder museumsinspektør og arkæolog Lone Nørgaard åben udgravning, hvor hun vil vise frem.

Hun kan blandt andet fremvise resterne af et treskibet hus fra bronzealderen, kogegruber, flint og keramik med flere tusinde år på bagen. Og hvis man vil vide mere, kan man undervejs stille spørgsmål til Lone Nørgaard.

Desuden vil en medarbejder fra kommunen fortælle om det nærliggende å-projekt, som er årsag til den arkæologiske udgravning.

Lone Nørgaard advarer om, at man ikke skal være alt for dårligt gående, hvis man gerne vil deltage, for man skal altså forcere en lille skråning for at komme ind på udgravningsområdet.

Interesserede skal køre til Åmarksvej i Vester Skerninge. /anwni