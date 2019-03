Svendborg: Det var nødvendigt for Beredskab Fyn at rykke ud lørdag aften, hvor der var gået ild i en skorsten i det nordlige ende af Svendborg. Branden var ikke alvorlig og kom hurtigt under kontrol, beretter indsatsleder Per Aaskov

- Det er en rutineopgave for os. Nogen gange er der fyret forkert, som gør, at der sidder noget sod i skorstenen, som kan sætte gang i en skorstensbrand, og det var tilfældet her, forklarer indsatslederen hos Beredskab Fyn./rashe