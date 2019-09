Tåsinge Ildsjæle er klar til at beplante Tåsinge Frugthave

Tåsinge: De seneste tre år har et stort antal gamle frugttræer stået i potter i et indelukke på Langeland, men nu er Tåsinge Ildsjæles projektgruppe ved at være klar til at udplante de mange frugttræer på et 1,5 hektar stort areal på Stejlbergvej nedenfor Brygning Kro. Arealet skal dog første indhegnes, men formand for ildsjælene, Mogens Victor Andersen, fortæller, at man er tæt på at være i hus med finansieringen af projektet.

- Vi er næsten i hus med finansiering af den del, men vi mangler stadig lidt penge til udstyr, værktøjer og i første omgang også en container der skal rumme dette, indtil vi kan opføre et orangeri og en mindre bygning. Lige fra starten har vi mødt stor lokal opbakning fra alle side. Vi glæder os til at træerne er plantet og til de står og stråler med smukke blomster i foråret næste år. Vi kalder stedet Tåsinge Frugthave - den frugtsommelige have, - for at understrege at det skal befrugte stedet og øen og det skal gro, siger Mogens Victor Andersen i en pressemeddelelse.