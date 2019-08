TV2-studievært og teaterdirektør i spidsen: Nyt filmselskab vil fortælle de fynske historier

- Men det passer ikke. På Fyn er der et kæmpe overflødighedshorn af historier, som man ikke regnede med at få fortalt, og vi har et ocean af idéer. Og det, at vi har et lokalt udgangspunkt, gør, at vi bedre end nogen andre kan fortælle netop de fynske historier, siger Lasse Bo Handberg.

- Selskabet skal lave spillefilm og serier, og de skal være fokuseret på fynsk historie og fynske lokationer, siger Handberg, der i kreative kredse er stødt på teorien, at Fyn har H.C. Andersen og Carl Nielsen at byde på - og ikke meget andet.

Det er navnet på et selskab, som i dag, mandag 26. august, vil blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og bag det står blandt andre svendborgenseren Lasse Bo Handberg, som har en fortid som direktør for Baggårdteatret.

Ulla Film vil, hvis det går efter planen, blive registreret hos Erhvervsstyrelsen i dag, mandag 26. august. Der er tale om et anpartsselskab. Det får adresse i Sct. Nicolai Gade i Svendborg - i samme ejendom, som også huser Fyns Amts Avis. Bestyrelsesformand bliver Troels Mylenberg, Thurø. Lasse Bo Handberg, Svendborg, bliver direktør og medejer. I ejerkredsen er desuden Carsten Bang, Aarhus, nordsjællænderne Aslak Gottlieb og Thor Nonnegaard. Førstnævnte er bedst kendt som komiker, mens de to sidstnævnte er henholdsvis konsulent i mediebranchen og partner i konsulentfirmaet Implement Consulting.

God timing

Lasse Bo Handberg har 16 år som teaterdirektør på cv'et og var senest på Mungo Park. Her stoppede han 1. juli i år, fordi turene til Allerød var svært forenelige med familielivet i Svendborg, og han fortæller, at han i mange år har gået med en drøm om at lave et filmselskab.

Og at der blev pustet liv i den, da hans mormor døde sidste år.

- Hun efterlod mig lidt penge, og det er nogle af dem, jeg har skudt ind, siger han og oplyser, at det nye selskab ydermere er begunstiget af tiderne.

- Filmfyn er med i et nyt medieforlig, som indebærer, at hvert år overgår 23 millioner kroner fra staten til en regional filmfond. Så vi synes, at timingen er god, siger Lasse Bo Handberg, som skal være direktør i det nye selskab. Og er godt tilfreds med, at det fra politisk hold er besluttet at sende nogle penge kulturmidler om på den anden side af Valby Bakke.

- En demokratisk fordeling af kulturmidler over hele landet sikrer, at vi får mange forskellige filmfortællinger, siger Handberg, der ikke er så meget i tvivl om, at det har betydning for slutproduktet, at selskabet får base i Svendborg.

- Verden får et særligt skær, når man ser det fra Fyn - et skær, som er forskelligt fra det, man får i København, Thyborøn eller Hollywood. Derfor regner jeg med, at vi kommer til at levere historier, som ikke var kommet til verden uden et fynsk filmselskab, siger han.

Ulla Film bliver budt velkommen af direktøren for Filmfyn, Klaus Hansen.

- Det glæder mig at kunne konstatere, at der er flere produktionsselskaber, der i år har valgt at etablere sig på Fyn. Ulla Film er det seneste i rækken, og der er flere på vej. Den gode udvikling skyldes, at Filmfyn har fået tilført flere filmstøttemidler - og det er et godt eksempel på, at kulturstøtte skaber vækst og arbejdspladser, siger direktøren i en pressemeddelelse.