Sydfyntilkampforklimaet

Vi er nødt til at gøre noget ved klimaet. Det bliver en kæmpe opgave, og den kommer både på det personlige, lokale, nationale og globale plan til at koste blod, sved og tårer. Og en hel del ubekvemmelige afsavn.

Det er det kedelige.

Det gode er, at bevidstheden om, at handling er nødvendig, breder sig.

Vi så det ved valget til Folketinget, hvor danskerne ikke var i tvivl om, hvad der var vigtigst: klimaet.

Vi ser det i køleskabene, hvor der stille og roligt bliver lidt længere mellem kødet.

Det svære er, hvad pokker vi dog skal gøre, hvis det hele for alvor skal nytte noget.

Medier, politikere og interesseorganisationer har for længst fået øje på, at klimaet interesserer folk, forbrugere og vælgere. Den ene dag er oksekød den store synder, den næste dag er det fredagsslikket og lørdagsrødvinen. Så er elbiler løsningen, og så er de lige pludselig noget skidt, og det ville være meget bedre at køre videre i sin dieselbil.

Nogle mener, at vi skal sænke vores forbrug, mens andre vil have os til at forbruge mere, så der bliver råd til at forske i et bedre klima.

Det er nemt at slå op i banen. Hvis Danmark tegner sig for en promille af menneskehedens CO2-udledning, så er mit personlige bidrag 0,0000002 promille. Om jeg så udelukkende spiser spinat fra haven, drikker vand fra regnvandstønden og går nøgen rundt i en jordhule, så vil det ikke udskyde klimaets deroute og jordens undergang med andet end brøkdele af et millisekund.

Så hvad skal det dog nytte? Hvordan skal et enkelt tandhjul i den uhyre komplekse maskine, der udgør verdenssamfundet og klimaet dog rokke ved noget som helst?

Ved at handle.

Vi har oplevet det så ofte, at vi for det meste glemmer det: At alle store omvæltninger og revolutioner er begyndt med ét eller meget få menneskers handling.

Gavrilo Princip satte det meste af verden i brand, da han myrdede ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo i juni 1914. Langt fra en ønskværdig handling eller konsekvens, men den lille gnist, antændte et bål.

Langt mere ønskværdigt var det, da få hundrede Leipzig-aktivister i efteråret 1989 formåede at ryste fundamentet under Berlinmuren så meget, at den til verdens store forbløffelse væltede på rekordtid.

17. december 2010 spirede de første frø, i hvad der siden blev kendt som Det Arabiske Forår, da en 26-årig frugtsælger i Tunesien, Mohamed Bouazizi satte ild til sig selv i protest mod et korrumperet styre, som endnu engang havde konfiskeret hans varer.

Det er nemlig sådan, at selv store og komplicerede maskiner starter ved, at et enkelt tandhjul rykker sig.

Politikerne er spejlbilleder af vælgerne, så hvis vi flytter os, så flytter politikerne sig også.

Hvis vi begynder at tænke i grønne og klimabevarende løsninger i det daglige, så følger politikerne trop.

Der skal sikker være nogle, som ikke vil være med. Som vil insistere på at køre i de mest benzinfrådende biler, vil nægte at sortere affaldet og hele tiden købe nyt tøj for hele tiden at være med på den seneste mode.

Så må vi andre bare løbe det stærkere.

Spørgsmålet er så bare, i hvilken retning vi skal løbe. Hvor gør vi hver især mest nytte?

Én ting er sikker: Vi kommer ingen vegne ved at slå hinanden i hovedet. Det er endnu ikke et enten/eller. Man kan godt tage klimakampen alvorligt og stadig spise en appelsin. Man kan godt sejle til USA for at tale dunder til verdens ledere og samtidig lade skibets besætning flyve hjem. Man kan godt have gode argumenter uden at gå i hør.

Lad os prøve at snakke med hinanden og lytte til hinanden uden at finde CO2-hår i suppen.

Vi har som mennesker tøjlet ilden. Gennemført en landbrugsrevolution og en industriel revolution. Vi har bekendtgjort vores eksistens langt uden for vores eget solsystem. Vi har alt for hyppigt gennem vores historie levet med de frygteligste afsavn, når vi har valgt at gå i krig med hinanden.

Selvfølgelig kan vi også redde klimaet.

Sammen med AOF Fyn i Svendborg, Go2Green, SEF (Sydfyns Elforsyning) og Naturama tager vi på Fyns Amts Avis fat på at finde svar på de mange spørgsmål, men vi når ingen vegne uden hjælp fra dig.

Fire familier i og omkring Svendborg forsøger hen over efteråret at leve så CO2-neutralt som muligt. Vi følger dem i Fyns Amts Avis og på fynsamtsavis.dk. Håbet er, at de kan inspirere os, så vi sammen kan komme med bud på løsninger og finde vejene forbi de mange faldgruber, der er på ruten mod en mere klimavenlig tilværelse.

Vi har inviteret klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til Svendborg, så vi sammen kan diskutere, hvad staten kan gøre for at hjælpe os, og hvad vi kan gøre for at hjælpe staten i bestræbelserne på at nå klimamålene.

Skriv til klima@faa.dk. Skriv, hvad du synes, der skal gøres. Skriv, hvad du selv gør. Skriv, hvad du frygter og skriv, hvad du håber.

Fortæl os gerne, hvad du sidder med af spørgsmål. Så søger vi svar blandt eksperterne.

Kampen for klimaet begynder på Sydfyn.