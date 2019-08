Sydfynske weekendanbefalinger: Tag en tur på genbrugspladsen og bliv deprimeret

Det er tid til endnu en omgang weekendanbefalinger, og i denne uge leveres de af Kirkebys Tage Østbjerg, der til daglig sidder med i en række frivillige udvalg og bestyrelser. Hans weekend byder både på en veltrængt naturoplevelse og en gudstjeneste i det fri, inden den rundes af med et smut til genbrugspladsen. Sidstnævnte aktivitet er dog ikke altid godt for sjælen, advarer han.

1) En rense-hovedet-gåtur

Han skal ud i det fri. Ud at røre sig. Ud at klare tankerne. Og det gør Tage Østbjerg bedst med en rask vandretur i det dejlige lokalområde, fortæller han.

- Jeg går på Øhavsstien - primært på det stykke, der går fra Vester Skerninge, op forbi Egebjerg Mølle og ud til Hvidkilde. Jeg går meget oppe i den skov og bruger den meget. Blandt andet fordi man på turen kommer forbi to mindesten, som min nu afdøde far har lavet. Det er stenen for grev Lennart, som står oppe i skoven, og den for Knud Hoffmann Laursen nede på vejen op mod Hvidkilde. Det er min måde lige at hilse på den gamle, som desværre ikke er her mere, i stedet for at gå på kirkegården, siger Tage Østbjerg.

Han mener, at andre ikke bør snydes for den skønne naturoplevelse på stien.

- Blandt andet oppe fra Egebjerg Mølle får man et fantastisk kig. Man når forbi Rødme Svinehaver og den smukke skov ved Skjoldemose. Det er simpelthen bare unikt, siger han og afslører, hvad han og andre kan få ud af en sådan vandring.

- Man får renset sit hoved for alt muligt skidt, man kan have fået med hjem fra arbejde eller andet, når man kommer ud at gå i naturen. Det gør bare godt.

2) Gudstjeneste og foredrag under åben himmel Søndag formiddag har Tage Østbjerg planer om at tage i kirke - eller sådan da. For lige præcis denne søndag foregår gudstjenesten også ude i det fri. - I Kirkeby Kirke er der gudstjeneste ved vores udendørsalter omme bag menighedshuset. Det sker et par gange om året, efter at vi har fået indrettet plænen, så man kan være deromme. Det bliver dejligt, og det bliver godt vejr, kan jeg se. Efter selve gudstjenesten er der spisning, inden den står på et spændende foredrag, som Tage Østbjerg giver de varmeste anbefalinger. - Det er to lokale og fantastisk dejlige mennesker, Dorte og Jens Himmelstrup, som kommer og fortæller om deres svinefarm. Det vil jeg ikke gå glip af, for det er nogle hamrende energiske folk, der er dygtige og gode til det, de gør, siger han og forklarer, at arrangementet begynder klokken 11 søndag.

3) Depri-tur til lossepladsen Sidste anbefaling fra Tage Østbjergs hånd er måske lidt overraskende en opfordring til at tage en tur på genbrugsstationen i Svendborg. Men også her får man sig som oftest en på opleveren - både på godt og ondt. - Vi har en fantastisk genbrugsplads. Og hvis du ikke møder folk til hverdag, så ser du dem herude, siger han. - Men jeg skal samtidigt ud at dyrke den anden side af det, for det er også ret deprimt at se, hvor rige vi er blevet. Vi er blevet så rige, at vi har råd til at smide alle mulige ting og sager ud. Og det er lige før, jeg bestiller et psykologbesøg, hver gang jeg kører derud, fordi man kan blive ret dårligt tilpas at se, hvor meget der bliver smidt ud, siger han og fastslår, at det altså er en helt oprigtig anbefaling til weekendbeskæftigelse. - Jeg synes, det er værd at anbefale, for det er bestemt en oplevelse. Også selvom det kan være en deprim-oplevelse.