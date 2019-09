Sydfynske weekendanbefalinger: Eventchefen skal fejre det første kvindelige uv-mesterskab nogensinde

- Nu har du ringet til eventkontoret, og vi kan ikke holde os til én ting. Så det skal være en samlet bytur, hvor man også slendrer rundt og ser på de nye efterårsvarer. Vi har et meget fint handelsliv, som vi skal glæde os over. Derefter ville jeg stoppe op ved Café Rouge i Møllergade og høre Maria Kjær Kvartetten, der spiller. Der er altid proppet derinde, men man kan nogle gange godt stå udenfor og lige høre et par strofer.

- Men hvis jeg kan nå det, er mit første tip helt klart, at folk skal tage en tur på torvet. Udover at handle friske blomster og lækker frugt, så fylder Foreningen Norden 100 år. Det fejrer den klokken 10 med korsang akkompagneret af Povl Chr. Balslev (organist i Vor Frue Kirke, red.). Det bliver helt sikkert meget, meget vellydende, når kirkeklokkerne spiller med. Det plejer at være meget hyggeligt, siger eventchefen og udvider sit tip.

2) Internationalt mesterskab i uv-jagt

En ting, som eventchefen med sikkerhed når ned til, er begyndelsen på 32. udgave af de Euro-Afrikanske mesterskaber i undervandsjagt. Selve jagten finder godt nok sted nede i vandet rundt om Sprogø, Langeland og Nyborg, men mesterskabernes base ligger her i Svendborg.

Anja Mia Haas planlægger at tage ned på Frederiksøen lørdag eftermiddag 16.30, hvor der er indvejning af deltagernes fangst.

- Det skal vi selvfølgelig ned at se. Det er første gang, at den her begivenhed er i Danmark, og vi er jo megastolte over, at de har valgt at bo her i Svendborg og Sydfyn. De forskellige landshold har allerede boet her i en lille måned, fordi de skulle vænne sig til vores vand og lære vores fiskearter at kende, siger hun og fortæller, at der er præmieoverrækkelser søndag.

- Det, at de har valgt Sydfyn, spiller jo helt ind i vores turismepakke om at kunne brande os som en outdoordestination, siger hun og tilføjer:

- Og så synes jeg, at vi skal være stolte af, når nu vi er en del af begivenheden, at der for første i historien vil være et mesterskab for kvinder også. Det er værd at fejre.