Sydfynske uddannelser jubler over godt optag af elever: For Simac det bedste i mange år

- Glæden er stor, men vi venter lige med at løfte armene helt i vejret indtil første skoledag, hvor vi får at se, hvor mange der dukker op, siger Jesper Benhardt.

Velfærd på dagsordenen igen

Også på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Svendborg er man glad. Der er fuldt booket på begge linjer.

- Vi er godt tilfredse. Vi har kunne optage dem, vi har plads til, siger rektor Erik Knudsen.

Både pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne har i år kunne optage flere elever end sidste år. På pædagoguddannelsen i Svendborg har man taget fire ekstra studerende ind, mens man i Odense-afdelingen har taget 16 flere ind. Hos Svendborgs sygeplejerskestuderende er der i år én ekstra studieplads, hvor der i Odense i år er yderligere 30 studiepladser.

Trods det gode elevoptag, står UCL dog stadig med en udfordring. De har nemlig fået færre ansøgninger til de to uddannelser end tidligere.

I Svendborg har sygeplejeskeuddannelsen fået 15 procent færre ansøgninger. Og det kan blive et problem, hvis den tendens fortsætter, siger Erik Knudsen.

- I valgkampen lagde Socialdemokraterne op til 1000 nye sygeplejesker. Det bliver måske 100 pladser til os på UCL. Så duer det ikke, at antallet af ansøgninger falder, tilføjer rektoren.

Det er et problem, man skal have for øje, mener Erik Knudsen.

- Det er en fælles opgave at gøre de uddannelser mere attraktive. Men situationen, vi må se i øjnene, er også, at der er et fald af unge, så der bliver færre at tage af. Samtidig er der andre områder, hvor der også er god beskæftigelse, som de unge søger mod, siger han.

- Vi skal kigge på de vilkår og rammer, vi kan tilbyde de unge, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Tænke på arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse. Og så skal velfærdsuddannelserne højere op på dagsordenen igen, fastslår Erik Knudsen.